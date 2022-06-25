Власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи

В Югорске празднование Дня молодежи перенесли на 9 июля
В Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом размещено в официальной группе администрации города «Наш Югорск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Уважаемые югорчане! День молодежи переносится из-за погодных условий. Отметим праздник 9 июля. Приносим свои извинения», — сообщает администрация группы.
Ранее URA.RU сообщало, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи запланированы на 25 и 26 июня. В Нижневартовске праздник отмечается 26 июня, а в Сургуте — оба дня.
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