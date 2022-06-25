25 июня 2022
24 июня 2022

Власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске празднование Дня молодежи перенесли на 9 июля Фото:

В Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом размещено в официальной группе администрации города «Наш Югорск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые югорчане! День молодежи переносится из-за погодных условий. Отметим праздник 9 июля. Приносим свои извинения», — сообщает администрация группы.

Ранее URA.RU сообщало, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи запланированы на 25 и 26 июня. В Нижневартовске праздник отмечается 26 июня, а в Сургуте — оба дня.

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В Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом размещено в официальной группе администрации города «Наш Югорск» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые югорчане! День молодежи переносится из-за погодных условий. Отметим праздник 9 июля. Приносим свои извинения», — сообщает администрация группы. Ранее URA.RU сообщало, что праздничные мероприятия ко Дню молодежи запланированы на 25 и 26 июня. В Нижневартовске праздник отмечается 26 июня, а в Сургуте — оба дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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