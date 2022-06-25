В программе Дня молодежи произошли изменения из-за непогоды
В Нижневартовске из-за погодных условий изменили программу празднования Дня молодежи. Видеосообщение размещено в telegram-канале «Нижневартовск / Официально».
«Внимание! Изменения в программе! Площадка „Образовач“ („ЭКО“ и „АРТ“) переносятся в Арт-резиденцию „Ядро“. Площадка „Танцы“ — в студию танца „Style dance“. Площадки, размещенные на воздухе, продолжат работу после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске отменили празднование Дня молодежи. Власти перенесли праздничные мероприятия на 9 июля.
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