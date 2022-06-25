25 июня 2022
24 июня 2022

В Нижневартовске изменили программу Дня молодежи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, 1 мая, цветы, первомай, праздник труда, первомайская демонстрация
В программе Дня молодежи произошли изменения из-за непогоды Фото:

В Нижневартовске из-за погодных условий изменили программу празднования Дня молодежи. Видеосообщение размещено в telegram-канале «Нижневартовск / Официально».

«Внимание! Изменения в программе! Площадка „Образовач“ („ЭКО“ и „АРТ“) переносятся в Арт-резиденцию „Ядро“. Площадка „Танцы“ — в студию танца „Style dance“. Площадки, размещенные на воздухе, продолжат работу после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске отменили празднование Дня молодежи. Власти перенесли праздничные мероприятия на 9 июля.

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В Нижневартовске из-за погодных условий изменили программу празднования Дня молодежи. Видеосообщение размещено в telegram-канале «Нижневартовск / Официально». «Внимание! Изменения в программе! Площадка „Образовач“ („ЭКО“ и „АРТ“) переносятся в Арт-резиденцию „Ядро“. Площадка „Танцы“ — в студию танца „Style dance“. Площадки, размещенные на воздухе, продолжат работу после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске отменили празднование Дня молодежи. Власти перенесли праздничные мероприятия на 9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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