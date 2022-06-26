Владимир Зеленский — артист, играющий свою роль, считает экс-офицер израильской разведки Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне событий, происходящих на Украине, выступает в роли артиста, которому дали роль, он повторяет судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, «его тоже разыгрывали американцы». Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский — артист, играющий свою роль. [Бывший президент Грузии] Михаил Саакашвили тоже играл свою роль на пике славы, и тоже его разыгрывали американцы. Пытались разыгрывать домохозяйку, которая кроме котлет ничего не умела готовить и говорила на ужасном английском, в качестве Президента Беларуси. Так и [президент Украины Владимир] Зеленский. Так что относиться к нему серьезно, как к какой-то политической фигуре не имеет смысла», — сказал Кедми.

По его мнению, Украина за восемь лет переформировала большую часть населения страны, пропитав ее пронацистской, националистической, русофобской идеологией. Он считает, что Зеленский наплевал на память своих предков, на своего деда, воевавшего с нацистами. По его мнению, украинский лидер в настоящее время поддерживает и усиливает пронацистский режим. Он убежден, что политика Зеленского «убивает» украинский народ.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.

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