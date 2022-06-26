Блогер считает, что в России не стоит воздвигать памятники Владимиру Ленину (архивное фото) Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал памятник Владимиру Ленину, который установили 11-го июня в Кушве (Свердловская область). Об этом блогер заявил в своем крайнем видео, опубликованном 24-го июня на собственном YouTube-канале.

«В Кушве установили памятник Ленину. Вот людям нечего делать. Они ставят памятники Ленину, хотя есть множество достойных людей, которым можно поставить памятники. <…> Ставить в России еще больше памятников Ленину — абсурд», — сказал Лебедев.

Дизайнер подчеркивает свою мысль тем, что Ленин «свое отжил и никто уже не помнит о нем». «Пора закрывать Мавзолей, перенести Владимира Ленина на кладбище, спокойно похоронить, как человека, и закрыть эту страницу истории», — добавил Лебедев.

Памятник Владимиру Ленину в Кушве установили 11-го июня. Он был демонтирован почти 30 лет назад — в 1993-м году, сообщает пресс-служба свердловского обкома КПРФ. На открытии присутствовали депутат Госдумы Николай Езерский, глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Для восстановления памятника объявляли сбор средств в городском совете ветеранов. Часть денег пожертвовал предприниматель Николай Лебедев.

Владимир Ленин — российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917-го года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Вот так выглядит памятник Ленину в Кушве Фото: пресс-служба свердловского обкома КПРФ

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам