Кадыров анонсировал появление четырех элитных батальонов армии РФ

27 июня 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

В Чечне появятся четыре новых батальона армии России, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Войска Министерства обороны РФ будут пополнены четырьмя новыми военными батальонами с чеченскими военнослужащими. Об этом рассказала глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север-Ахмат“, „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни объяснил, что желание сформировать новые батальоны связано с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. «Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — заявил Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Войска Министерства обороны РФ будут пополнены четырьмя новыми военными батальонами с чеченскими военнослужащими. Об этом рассказала глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север-Ахмат“, „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни объяснил, что желание сформировать новые батальоны связано с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. «Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — заявил Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат».