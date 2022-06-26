26 июня 2022

Кадыров анонсировал появление четырех элитных батальонов армии РФ

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, воин, война, армия россии, военный, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
В Чечне появятся четыре новых батальона армии России, сообщил Рамзан Кадыров Фото:

Войска Министерства обороны РФ будут пополнены четырьмя новыми военными батальонами с чеченскими военнослужащими. Об этом рассказала глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север-Ахмат“, „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни объяснил, что желание сформировать новые батальоны связано с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. «Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — заявил Кадыров.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат».

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Войска Министерства обороны РФ будут пополнены четырьмя новыми военными батальонами с чеченскими военнослужащими. Об этом рассказала глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона „Север-Ахмат“, „Юг-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Восток-Ахмат“ с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни объяснил, что желание сформировать новые батальоны связано с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. «Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — заявил Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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