Кадыров отчитался о новом отряде бойцов, поехавших на Украину

19 мая 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров восхитился смелостью чеченских добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину отправилась очередная группа чеченских добровольцев для участия в специальной операции России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «„В единстве наша сила!“ — с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины», — написал Кадыров в Telegram. По словам чеченского главы, каждый из бойцов прошел военную подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. «В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества», — заверил он. Ранее Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Помимо этого, российские добровольцы вызвались помочь в восстановлении разрушенных памятников Великой Отечественной войны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, передает РАПСИ. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал российский глава, ее основными целями является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение ДНР и ЛНР.

На Украину отправилась очередная группа чеченских добровольцев для участия в специальной операции России. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «„В единстве наша сила!“ — с такими словами из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела очередная группа добровольцев, готовых сражаться с бандеровцами, нациками и шайтанами на территории Донбасса и Украины», — написал Кадыров в Telegram. По словам чеченского главы, каждый из бойцов прошел военную подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. «В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества», — заверил он. Ранее Рамзан Кадыров отмечал, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Помимо этого, российские добровольцы вызвались помочь в восстановлении разрушенных памятников Великой Отечественной войны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, передает РАПСИ. На территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал российский глава, ее основными целями является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение ДНР и ЛНР.