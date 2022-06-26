Части россиян предлагают дать льготу при покупке жилья

27 июня 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Самозанятым предлагают предоставлять налоговый вычет при покупке недвижимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект, который в ближайшее время планируется внести в Госдуму РФ. Согласно представленным данным, в настоящее время таким правом могут воспользоваться бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%.Сообщается, что поддержать инициативу о предоставлении самозанятым имущественного налогового вычета при покупке недвижимости готовы в большинстве партий Госдумы. По мнению экспертов, эта льгота станет стимулом работать «в белую». «Никакого экономического стимула для самозанятых сегодня работать „в белую“ нет. Если они официально регистрируются, то при этом должны еще платить государству налог в 4%. В данном случае при появлении имущественного налогового вычета у таких людей этот стимул появляется», — сказал изданию эксперт-практик по человеческому капиталу, глава общественного движения «Труд» Сергей Песков. При этом важно не накладывать на них никаких дополнительных обременений, отметил он. Ранее сообщалось, что ставки по льготной ипотеке в РФ снижены с 9% до 7%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. С призывом снизить ставки по льготной ипотеке выступал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В тот же день банки отреагировали на заявление российского лидера. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Самозанятым предлагают дать льготу при покупке жилья. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на законопроект, который в ближайшее время планируется внести в Госдуму РФ. Согласно представленным данным, в настоящее время таким правом могут воспользоваться бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%.Сообщается, что поддержать инициативу о предоставлении самозанятым имущественного налогового вычета при покупке недвижимости готовы в большинстве партий Госдумы. По мнению экспертов, эта льгота станет стимулом работать «в белую». «Никакого экономического стимула для самозанятых сегодня работать „в белую“ нет. Если они официально регистрируются, то при этом должны еще платить государству налог в 4%. В данном случае при появлении имущественного налогового вычета у таких людей этот стимул появляется», — сказал изданию эксперт-практик по человеческому капиталу, глава общественного движения «Труд» Сергей Песков. При этом важно не накладывать на них никаких дополнительных обременений, отметил он. Ранее сообщалось, что ставки по льготной ипотеке в РФ снижены с 9% до 7%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. С призывом снизить ставки по льготной ипотеке выступал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. В тот же день банки отреагировали на заявление российского лидера.