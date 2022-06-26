Куйвашев призвал директора школы пускать детей на стадион. Скрин

27 июня 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

К губернатору обратились жители Рудного с просьбой решить проблему со входом на школьную площадку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к директору школы в поселке Рудный (Свердловская область), чтобы тот разрешил детям играть в футбол на школьном стадионе. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Мне написали жители поселка Рудный: их детям негде играть в футбол. Попросили футбольную площадку — ее построили на территории школы. Там же сделали детский городок для маленьких. Но администрация школы перестала пускать детей играть. Обращаюсь напрямую к директору школы в поселке Рудный. Почему нельзя пустить детей играть в футбол? Ничего парни с полем не сделают, только спасибо вам скажут», — говорится в сообщении. По словам губернатора, на новом школьном поле уже два года никто не играет. И детская площадка — тоже пустая. Губернатор считает, что проблема решаема, и добавляет, что в детстве и сам играл на таких площадках, и ничего страшного не происходило. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев пообещал студентам льготы и скидки. Учащиеся смогут получать скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, а также получать другие льготы. Скрин поста Евгения Куйвашева в telegram Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к директору школы в поселке Рудный (Свердловская область), чтобы тот разрешил детям играть в футбол на школьном стадионе. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Мне написали жители поселка Рудный: их детям негде играть в футбол. Попросили футбольную площадку — ее построили на территории школы. Там же сделали детский городок для маленьких. Но администрация школы перестала пускать детей играть. Обращаюсь напрямую к директору школы в поселке Рудный. Почему нельзя пустить детей играть в футбол? Ничего парни с полем не сделают, только спасибо вам скажут», — говорится в сообщении. По словам губернатора, на новом школьном поле уже два года никто не играет. И детская площадка — тоже пустая. Губернатор считает, что проблема решаема, и добавляет, что в детстве и сам играл на таких площадках, и ничего страшного не происходило. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев пообещал студентам льготы и скидки. Учащиеся смогут получать скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, а также получать другие льготы.