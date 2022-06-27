Юрист: россиянам увеличат выплаты с 1 июля

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Соцподдержка должна помочь нуждающимся найти собственный источник дохода, объяснила юрист Фото:

В России вырастут социальные выплаты для пенсионеров, семей с детьми и людей с невысокими доходами. Нововведения вступят в силу с 1 июля.

  • С начала месяца увеличатся выплаты по социальным контрактам. Право на него имеют люди со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также граждане, признанные безработными с 1 марта 2022 года. Соцподдержка предполагает соглашение между органами соцзащиты и гражданами с низким доходом — нуждающиеся обязуются пройти обучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело. По словам юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, максимальный размер выплат предпринимателям составит 350 тысяч рублей вместо 250; на развитие подсобного хозяйства будут выделять 200 тысяч рублей вместо 100, сообщает агентство Life.
  • Повысят пенсию людям, достигшим 80-летия. Они получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 7220 рублей 74 копеек. Прибавку также получат люди с I группой инвалидности, уточняется в статье.
  • Страховая выплата по уходу за ребенком до полутора лет, которую получают женщины-военнослужащие, вырастет более, чем в два раза. Как отметили в интернет-издании, обновленное пособие составит чуть более 31 тысячи рублей.

Кроме того, в силу вступит постановление правительства, упрощающее порядок признания инвалидности. Медико-социальная экспертиза будет проводиться специальным бюро несколькими способами: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения.

Регионы снизят порог на получение жилищных субсидий также с 1 июля. Эта возможность позволит сократить расходы на оплату услуг ЖКХ, уточнил партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «При назначении субсидии также учитывается площадь, на которой проживают претенденты на выплату. <…> Так, в столице это 33 квадратных метра для одинокого человека. Для семьи из двух человек норматив 42 квадратных метра, а для трех и более — 18», — объяснил он.

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В России вырастут социальные выплаты для пенсионеров, семей с детьми и людей с невысокими доходами. Нововведения вступят в силу с 1 июля. Кроме того, в силу вступит постановление правительства, упрощающее порядок признания инвалидности. Медико-социальная экспертиза будет проводиться специальным бюро несколькими способами: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. Регионы снизят порог на получение жилищных субсидий также с 1 июля. Эта возможность позволит сократить расходы на оплату услуг ЖКХ, уточнил партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «При назначении субсидии также учитывается площадь, на которой проживают претенденты на выплату. <…> Так, в столице это 33 квадратных метра для одинокого человека. Для семьи из двух человек норматив 42 квадратных метра, а для трех и более — 18», — объяснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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