Бывший чиновник стал депутатом на «курганской Рублевке»

Директор Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу, так называемой «курганской Рублевки». Результаты опубликованы в ГАС «Выборы».
«Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу. Кетовский — трехмандатный. Хмелев Герман Геннадьевич — 305 голосов», — указано в таблице, которая опубликована на ГАС «Выборах». Хмелев был выдвинут на выборы от местного отделения «Единая Россия».
По этому же округу в окружную думу первого созыва вошли индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова (228 голосов) и заместитель главного врача Кетовской центральной районной больницы Елена Захарова (139 голосов). Они также были выдвинуты партией «Единая Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.
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Директор Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу, так называемой «курганской Рублевки». Результаты опубликованы в ГАС «Выборы». «Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу. Кетовский — трехмандатный. Хмелев Герман Геннадьевич — 305 голосов», — указано в таблице, которая опубликована на ГАС «Выборах». Хмелев был выдвинут на выборы от местного отделения «Единая Россия». По этому же округу в окружную думу первого созыва вошли индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова (228 голосов) и заместитель главного врача Кетовской центральной районной больницы Елена Захарова (139 голосов). Они также были выдвинуты партией «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.