Бывший чиновник стал депутатом на «курганской Рублевке»

Бывший глава курганского департамента образования Герман Хмелев стал депутатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу, так называемой «курганской Рублевки». Результаты опубликованы в ГАС «Выборы».

«Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу. Кетовский — трехмандатный. Хмелев Герман Геннадьевич — 305 голосов», — указано в таблице, которая опубликована на ГАС «Выборах». Хмелев был выдвинут на выборы от местного отделения «Единая Россия».

По этому же округу в окружную думу первого созыва вошли индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова (228 голосов) и заместитель главного врача Кетовской центральной районной больницы Елена Захарова (139 голосов). Они также были выдвинуты партией «Единая Россия».

Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.