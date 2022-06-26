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Бывший чиновник стал депутатом на «курганской Рублевке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора. Курган, хмелев герман
Бывший глава курганского департамента образования Герман Хмелев стал депутатом Фото:

Директор Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу, так называемой «курганской Рублевки». Результаты опубликованы в ГАС «Выборы».

«Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу. Кетовский — трехмандатный. Хмелев Герман Геннадьевич — 305 голосов», — указано в таблице, которая опубликована на ГАС «Выборах». Хмелев был выдвинут на выборы от местного отделения «Единая Россия».

По этому же округу в окружную думу первого созыва вошли индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова (228 голосов) и заместитель главного врача Кетовской центральной районной больницы Елена Захарова (139 голосов). Они также были выдвинуты партией «Единая Россия».

Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.

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Директор Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший руководитель департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу, так называемой «курганской Рублевки». Результаты опубликованы в ГАС «Выборы». «Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу. Кетовский — трехмандатный. Хмелев Герман Геннадьевич — 305 голосов», — указано в таблице, которая опубликована на ГАС «Выборах». Хмелев был выдвинут на выборы от местного отделения «Единая Россия». По этому же округу в окружную думу первого созыва вошли индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова (228 голосов) и заместитель главного врача Кетовской центральной районной больницы Елена Захарова (139 голосов). Они также были выдвинуты партией «Единая Россия». Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня прошли выборы в думы Кетовского и Сафакулевского округов. Явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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