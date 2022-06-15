Столтенберг: НАТО обеспечит Украину своим оружием

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, столтенберг йенс, зурабишвили саломе
Йенс Столтенберг сообщил о планах отправить Украине артиллерию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО готовит для украинской армии план перехода с постсоветского оружия на вооружение альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского использования на оружейном альянсе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, передает ТАСС. Также альянс обсудит возможность развертывания подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений, отметил генсек организации.

По его словам, НАТО пригласил на саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг отметил, что украинский лидер сможет присутствовать лично или по видеосвязи.

НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Целями спецоперации РФ являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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НАТО готовит для украинской армии план перехода с постсоветского оружия на вооружение альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. «Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского использования на оружейном альянсе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, передает ТАСС. Также альянс обсудит возможность развертывания подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений, отметил генсек организации. По его словам, НАТО пригласил на саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг отметил, что украинский лидер сможет присутствовать лично или по видеосвязи. НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Целями спецоперации РФ являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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