Столтенберг: НАТО обеспечит Украину своим оружием

Йенс Столтенберг сообщил о планах отправить Украине артиллерию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО готовит для украинской армии план перехода с постсоветского оружия на вооружение альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

«Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского использования на оружейном альянсе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, передает ТАСС. Также альянс обсудит возможность развертывания подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений, отметил генсек организации.

По его словам, НАТО пригласил на саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг отметил, что украинский лидер сможет присутствовать лично или по видеосвязи.

НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Целями спецоперации РФ являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.