26 июня 2022
25 июня 2022

В Перми новые рестораны «Вкусно — и точка» не открылись

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Вкусно и точка на Малышева 124б. Екатеринбург, вкусно и точка
Новые рестораны «Вкусно и точка» не открылись Фото:
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Открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Перми, которые должны были появиться вместо McDonald’s, не состоялось. Начать работу 27 июня должны были три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. Открытие было анонсировано на странице сети ресторанов «Вкусно — и точка» в социальной сети «ВКонтакте». В ЦУМе URA.RU рассказали, что в помещении ресторана никого нет.

«Никого нет, никто не ходит. Информацией об открытии мы не располагаем», — сообщили URA.RU в администрации ЦУМа.

То же самое происходит и в двух других точках. Новых вывесок нет, а на дверях бывшего McDonald' s в ЦУМе все еще висит старое объявления: «Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети».

Рестораны McDonald’s в Перми закрылись 10 июня. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

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Открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Перми, которые должны были появиться вместо McDonald’s, не состоялось. Начать работу 27 июня должны были три ресторана: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а. Открытие было анонсировано на странице сети ресторанов «Вкусно — и точка» в социальной сети «ВКонтакте». В ЦУМе URA.RU рассказали, что в помещении ресторана никого нет. «Никого нет, никто не ходит. Информацией об открытии мы не располагаем», — сообщили URA.RU в администрации ЦУМа. То же самое происходит и в двух других точках. Новых вывесок нет, а на дверях бывшего McDonald' s в ЦУМе все еще висит старое объявления: «Дорогие друзья! Мы временно приостанавливаем работу предприятия нашей сети». Рестораны McDonald’s в Перми закрылись 10 июня. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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