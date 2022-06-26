Пермский глэмпинг расположен по «Васту» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Провести два дня на природе и получить индивидуальную консультацию у астролога — такой тур предлагают пермякам организаторы. В программе — медитации, прогулки на природе, полезная еда и фишка поездки — семинар-практикум «Астрология Имиджа». Авторы курса обещают не просто лекцию и обучение, а живое общение.

«Это авторская программа от просветленного ведического астролога Алексея Николаева. Чтобы определить подходящий гостям стиль, Алексей Федорович построит индивидуальную натальную карту, и посмотрит по „главным“ планетам, а также по энергиям тонкого тела — как с помощью одежды можно скорректировать творческие и лидерские способности, активировать сферы любови и красоты», — сообщают организаторы на своей страничке в социальной сети «Вконтакте». А чтобы курс получился максимально полезным, участников тура просят взять с собой всю свою одежду, чтобы астролог помог разобрать гардероб.

Тур пройдет с 1 по 2 июля в ЭКО-Глэмпинге «Чистые пруды». Организаторы выбрали это место, так как оно расположено по «Васту» (связующее звено между человеком и природой): водоем с востока и севера, вход в глэмпы с востока, а спальные места расположены так, что ногами спят на восток.

Также пермяков приглашают на необычный костюмированный сплав по мотивам трилогии «Властелин колец» по реке Сылва. URA.RU рассказывало, что руководитель группы — Гендальф Серый поведет по реке Братство кольца из эльфов, хоббитов и гномов.

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