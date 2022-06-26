«Ариант» ответил на обвинения в сливе фекалий в челябинское озеро

Как заявили в компании, загрязнение произошло из-за паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирма «Ариант» (Челябинская область) ответила на обвинения в сливе свиных фекалий в озеро Большой Сарыкуль. Как заявили URA.RU в компании, сброс отходов в озеро произошел из-за паводка.

«С 16 по 24 июня Агрофирмой „Ариант“ производились работы по внесению удобрений. Из-за проливных дождей, 26 июня, паводок пошел вниз», — сообщили URA.RU в «Арианте».

В фирме добавили, что работники предприятия вовсе не пытались скрыть следы незаконного слива отходов. Решение о вспашке поля было принято, чтобы не допустить попадания дождевых вод в пруд.

Ранее местные жители двух районов региона обвинили компанию в незаконном сливе свиного навоза в озеро Большой Сарыкуль. По словам очевидцев, сливная труба идет от предприятия и заканчивается бассейном водоема.