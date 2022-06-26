26 июня 2022

«Ариант» ответил на обвинения в сливе фекалий в челябинское озеро

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Как заявили в компании, загрязнение произошло из-за паводка Фото:

Агрофирма «Ариант» (Челябинская область) ответила на обвинения в сливе свиных фекалий в озеро Большой Сарыкуль. Как заявили URA.RU в компании, сброс отходов в озеро произошел из-за паводка.

«С 16 по 24 июня Агрофирмой „Ариант“ производились работы по внесению удобрений. Из-за проливных дождей, 26 июня, паводок пошел вниз», — сообщили URA.RU в «Арианте».

В фирме добавили, что работники предприятия вовсе не пытались скрыть следы незаконного слива отходов. Решение о вспашке поля было принято, чтобы не допустить попадания дождевых вод в пруд.

Ранее местные жители двух районов региона обвинили компанию в незаконном сливе свиного навоза в озеро Большой Сарыкуль. По словам очевидцев, сливная труба идет от предприятия и заканчивается бассейном водоема.

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Агрофирма «Ариант» (Челябинская область) ответила на обвинения в сливе свиных фекалий в озеро Большой Сарыкуль. Как заявили URA.RU в компании, сброс отходов в озеро произошел из-за паводка. «С 16 по 24 июня Агрофирмой „Ариант“ производились работы по внесению удобрений. Из-за проливных дождей, 26 июня, паводок пошел вниз», — сообщили URA.RU в «Арианте». В фирме добавили, что работники предприятия вовсе не пытались скрыть следы незаконного слива отходов. Решение о вспашке поля было принято, чтобы не допустить попадания дождевых вод в пруд. Ранее местные жители двух районов региона обвинили компанию в незаконном сливе свиного навоза в озеро Большой Сарыкуль. По словам очевидцев, сливная труба идет от предприятия и заканчивается бассейном водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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