Жители Еткульского и Еманжелинского районов Челябинской области обвинили агрофирму «Ариант», владельцем которой является семья бизнесмена Александра Аристова, в незаконном сливе свиных фекалий и отходов в озеро Большой Сарыкуль. Жители зафиксировали нарушения на видео, и опубликовали в социальных сетях.
«Экологическая катастрофа Еткульский и Еманжелинский район. „Ариант“ своими свинарниками уничтожает озеро Большой Сарыкуль», — написала Злата В. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».
На видео, опубликованном в группе, местный житель рассказывает, что труба, по которой сливают отходы, идет прямиком с производства, и заканчивается в бассейне озера Большой Сарыкуль. Как поясняет мужчина, работники предприятия после указа руководителя начали устранять все свидетельства незаконной деятельности компании.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». В компании обещали уточнить информацию.
Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что свинокомплексы помогут области вернуться к допандемийному объему мясной продукции. В производстве немаловажную роль играет комплекс «Арианта», с конвейера которого в сутки выходит около 140 тонн мясной продукции.
С производства отходы сливают в бассейн озера Большой Сарыкуль
Фото: скрин с видео
Вода в озере окрасилась в желтый цвет
Фото: скрин с видео
Труба идет с отходами идет с производства и заканчивается в бассейне озера
Жители Еткульского и Еманжелинского районов Челябинской области обвинили агрофирму «Ариант», владельцем которой является семья бизнесмена Александра Аристова, в незаконном сливе свиных фекалий и отходов в озеро Большой Сарыкуль. Жители зафиксировали нарушения на видео, и опубликовали в социальных сетях. «Экологическая катастрофа Еткульский и Еманжелинский район. „Ариант“ своими свинарниками уничтожает озеро Большой Сарыкуль», — написала Злата В. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». На видео, опубликованном в группе, местный житель рассказывает, что труба, по которой сливают отходы, идет прямиком с производства, и заканчивается в бассейне озера Большой Сарыкуль. Как поясняет мужчина, работники предприятия после указа руководителя начали устранять все свидетельства незаконной деятельности компании. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». В компании обещали уточнить информацию. Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что свинокомплексы помогут области вернуться к допандемийному объему мясной продукции. В производстве немаловажную роль играет комплекс «Арианта», с конвейера которого в сутки выходит около 140 тонн мясной продукции.