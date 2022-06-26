26 июня 2022
25 июня 2022

Челябинцы обвинили «Ариант» в затоплении озера свиными фекалиями. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП
Местные жители назвали состояние воды в озере экологической катастрофой Фото:

Жители Еткульского и Еманжелинского районов Челябинской области обвинили агрофирму «Ариант», владельцем которой является семья бизнесмена Александра Аристова, в незаконном сливе свиных фекалий и отходов в озеро Большой Сарыкуль. Жители зафиксировали нарушения на видео, и опубликовали в социальных сетях.

«Экологическая катастрофа Еткульский и Еманжелинский район. „Ариант“ своими свинарниками уничтожает озеро Большой Сарыкуль», — написала Злата В. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

На видео, опубликованном в группе, местный житель рассказывает, что труба, по которой сливают отходы, идет прямиком с производства, и заканчивается в бассейне озера Большой Сарыкуль. Как поясняет мужчина, работники предприятия после указа руководителя начали устранять все свидетельства незаконной деятельности компании.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». В компании обещали уточнить информацию.

Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что свинокомплексы помогут области вернуться к допандемийному объему мясной продукции. В производстве немаловажную роль играет комплекс «Арианта», с конвейера которого в сутки выходит около 140 тонн мясной продукции.

С производства отходы сливают в бассейн озера Большой Сарыкуль
Фото:
Вода в озере окрасилась в желтый цвет
Фото:
Труба идет с отходами идет с производства и заканчивается в бассейне озера
Фото:

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Жители Еткульского и Еманжелинского районов Челябинской области обвинили агрофирму «Ариант», владельцем которой является семья бизнесмена Александра Аристова, в незаконном сливе свиных фекалий и отходов в озеро Большой Сарыкуль. Жители зафиксировали нарушения на видео, и опубликовали в социальных сетях. «Экологическая катастрофа Еткульский и Еманжелинский район. „Ариант“ своими свинарниками уничтожает озеро Большой Сарыкуль», — написала Злата В. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». На видео, опубликованном в группе, местный житель рассказывает, что труба, по которой сливают отходы, идет прямиком с производства, и заканчивается в бассейне озера Большой Сарыкуль. Как поясняет мужчина, работники предприятия после указа руководителя начали устранять все свидетельства незаконной деятельности компании. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». В компании обещали уточнить информацию. Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что свинокомплексы помогут области вернуться к допандемийному объему мясной продукции. В производстве немаловажную роль играет комплекс «Арианта», с конвейера которого в сутки выходит около 140 тонн мясной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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