Местные жители назвали состояние воды в озере экологической катастрофой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Еткульского и Еманжелинского районов Челябинской области обвинили агрофирму «Ариант», владельцем которой является семья бизнесмена Александра Аристова, в незаконном сливе свиных фекалий и отходов в озеро Большой Сарыкуль. Жители зафиксировали нарушения на видео, и опубликовали в социальных сетях.

«Экологическая катастрофа Еткульский и Еманжелинский район. „Ариант“ своими свинарниками уничтожает озеро Большой Сарыкуль», — написала Злата В. в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

На видео, опубликованном в группе, местный житель рассказывает, что труба, по которой сливают отходы, идет прямиком с производства, и заканчивается в бассейне озера Большой Сарыкуль. Как поясняет мужчина, работники предприятия после указа руководителя начали устранять все свидетельства незаконной деятельности компании.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». В компании обещали уточнить информацию.

Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин заявил, что свинокомплексы помогут области вернуться к допандемийному объему мясной продукции. В производстве немаловажную роль играет комплекс «Арианта», с конвейера которого в сутки выходит около 140 тонн мясной продукции.

С производства отходы сливают в бассейн озера Большой Сарыкуль Фото: скрин с видео

Вода в озере окрасилась в желтый цвет Фото: скрин с видео

Труба идет с отходами идет с производства и заканчивается в бассейне озера Фото: скрин с видео