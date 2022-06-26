Пермские адвокаты засудили портал онлайн-курсов GeekBrains

Онлайн-платформа не хотела возвращать полную стоимость курса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми адвокаты отстояли права жителя, который приобрел онлайн-курс за 100 тысяч рублей, но так и не начал обучение. Онлайн-платформа GeekBrains, которая продает курсы по IT, веб-дизайну и маркетингу, не хотела возвращать деньги. Подробности написал управляющий партнер «B2B Law — Адвокаты бизнеса» Илья Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Из-за личных причин наш доверитель не смог приступить к курсу и еще до начала обучения попросил компанию вернуть деньги. Но онлайн-сервис решил вернуть лишь 15% от уплаченных денег. Мы смогли убедить суд, что компания никаких расходов не понесла, поскольку не приступала к оказанию услуг — доверителю даже не предоставили доступ к курсу», — написал Илья Демин.

Адвокат объяснил, что по закону потребитель может в любое время отказаться от услуг, но должен возместить исполнителю понесенные расходы. А расходов у онлайн-платформы в данном случае не было. В итоге суд удовлетворил иск и взыскал с GeekBrains стоимость курса в 100 тысяч рублей. Кроме того, компании по продаже курсов теперь придется выплатить проценты, компенсацию морального вреда и штраф более 50 тясяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми засудила «Росгосстрах» на 133 тысячи. Это страховка за поврежденный автомобиль.