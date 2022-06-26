В районе ХМАО жители на все лето остались без горячей воды

27 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Горячее водоснабжение в районе планируют восстановить к началу отопительного сезона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советский район остался без горячего водоснабжения до начала следующего отопительного сезона. Жители поделились возмущениями в паблике «Подслушано Советский» в социальной сети «Вконтакте». «В Советском уже месяц нет горячей воды. Диспетчер сообщил, что горячее водоснабжение отключено до начала отопительного сезона», — пожаловался житель из города Советского. Как сообщила администрация Советского района, отопительные системы не рассчитаны на круглогодичную подачу горячей воды. «На территории Советского района отсутствует услуга горячего водоснабжения. Подогрев воды в жилых домах в отопительный период происходит непосредственно от теплообменного оборудования», — сообщает пресс-служба администрации Советского района. Другими словами, горячая вода в домах жителей подается только до тех пор, пока действует отопительный сезон. Тем не менее в 2020 и 2021 годах летом в дома жителей все же поступала горячая вода, но это было исключением, на которое коммунальщики пошли по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало о проведении ремонта теплосетей в Нижневартовске. На период ремонта была ограничена подача горячей воды для некоторых абонентов сетей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Советский район остался без горячего водоснабжения до начала следующего отопительного сезона. Жители поделились возмущениями в паблике «Подслушано Советский» в социальной сети «Вконтакте». «В Советском уже месяц нет горячей воды. Диспетчер сообщил, что горячее водоснабжение отключено до начала отопительного сезона», — пожаловался житель из города Советского. Как сообщила администрация Советского района, отопительные системы не рассчитаны на круглогодичную подачу горячей воды. «На территории Советского района отсутствует услуга горячего водоснабжения. Подогрев воды в жилых домах в отопительный период происходит непосредственно от теплообменного оборудования», — сообщает пресс-служба администрации Советского района. Другими словами, горячая вода в домах жителей подается только до тех пор, пока действует отопительный сезон. Тем не менее в 2020 и 2021 годах летом в дома жителей все же поступала горячая вода, но это было исключением, на которое коммунальщики пошли по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало о проведении ремонта теплосетей в Нижневартовске. На период ремонта была ограничена подача горячей воды для некоторых абонентов сетей.