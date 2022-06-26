Эксперты рассказали, как сходить в лес ЯНАО и не умереть

Флора Ямала представлена в большинстве съедобными грибами и ягодами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям ЯНАО рассказали, как вести себя при встрече с диким зверем, какие грибы и ягоды можно собирать, и как защитить себя от насекомых. Советами с URA.RU поделились врач, грибник с двадцатилетним стажем и региональный департамент природных ресурсов.

«На Ямале можно собирать подберезовики, подосиновики, белые грибы, маслята, сыроежки, волнушки. Ядовитых грибов мало, в основном, мухоморы и поганки. У сыроежек и волнушек ножка должна быть полой, если нет — брать их нельзя», — рассказал Сергей Горшанов, грибник со стажем более 20 лет.

Также он отмечает, что почти все ягоды, которые растут в регионе съедобные: морошка, княженика, брусника, голубика, черника, клюква. «Если хочешь пить — собирай водянику, маленькая черная ягода. Ее не собирают обычно, а только едят в лесу, утоляя жажду» — поделился грибник.

Также Горшанов дополнил, что на юге Ямала, в Шурышкарском районе, в лесу растет дикая черная смородина и малина, но это редкость. Из ядовитых ягод нечасто можно встретить волчеягодник или вороний глаз.

Врач Новоуренгойской центральной городской больницы Натальи Черемных рассказала, что при посещении тундры для профилактики укусов насекомых обязательно закрыть все открытые участки тела. «При укусах насекомых возможно развитие аллергических реакций местного и общего типа. Конечно, если аллергоанамнез отягощен лучше при себе иметь антигистаминные препараты, прописанные лечащим врачом», — рассказала врач.

В службе биоресурсов ЯНАО объяснили, как вести себя при встрече с медведями. «Против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы, а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия», — сообщили в ведомстве. Также, там отметили, в случае приближение медведя не нужно кидаться в бегство, лучше попытаться отогнать его криком, ракетой и выстрелом в воздух.

«Не оставляйте около своего жилища или лагеря доступные для диких зверей продукты питания и пищевые отходы. Это смертельно опасно. Чистота и отсутствие помоек убережет вас от нежелательных визитов», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска на утренней прогулке в районе поселка СУ-80 увидел двух медведей. Они шли по направлению от водозабора к городу.

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