Врачи «Уралвагонзавода» попались на взятках

27 июня 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Двух медиков УВЗ приговорили к штрафам за взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три работника медицинской части «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) попались на взятках за оформление больничных листов. Эпизоды происходили с 2021 по 2022 год, два врача приговорены к штрафам. Эту информацию URA.RU подтвердили в Дзержинском районном суде города. «Из указанных трех уголовных дел по двум делам вынесены обвинительные приговоры, в первом случае лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, во втором случае — в размере 5 тысяч рублей. По третьему уголовному делу, поступившему в суд в 2022 году, судом вынесено постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе суда. Во всех трех случаях медиков обвиняли по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». В данных случаях размер взяток не превышал 10 тысяч рублей. В отдельных случаях такое преступление наказывается лишением свободы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Три работника медицинской части «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) попались на взятках за оформление больничных листов. Эпизоды происходили с 2021 по 2022 год, два врача приговорены к штрафам. Эту информацию URA.RU подтвердили в Дзержинском районном суде города. «Из указанных трех уголовных дел по двум делам вынесены обвинительные приговоры, в первом случае лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, во втором случае — в размере 5 тысяч рублей. По третьему уголовному делу, поступившему в суд в 2022 году, судом вынесено постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе суда. Во всех трех случаях медиков обвиняли по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». В данных случаях размер взяток не превышал 10 тысяч рублей. В отдельных случаях такое преступление наказывается лишением свободы.