26 июня 2022

Врачи «Уралвагонзавода» попались на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, голуби, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Двух медиков УВЗ приговорили к штрафам за взятки Фото:

Три работника медицинской части «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) попались на взятках за оформление больничных листов. Эпизоды происходили с 2021 по 2022 год, два врача приговорены к штрафам. Эту информацию URA.RU подтвердили в Дзержинском районном суде города.

«Из указанных трех уголовных дел по двум делам вынесены обвинительные приговоры, в первом случае лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, во втором случае — в размере 5 тысяч рублей. По третьему уголовному делу, поступившему в суд в 2022 году, судом вынесено постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе суда.

Во всех трех случаях медиков обвиняли по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». В данных случаях размер взяток не превышал 10 тысяч рублей. В отдельных случаях такое преступление наказывается лишением свободы.

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Три работника медицинской части «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) попались на взятках за оформление больничных листов. Эпизоды происходили с 2021 по 2022 год, два врача приговорены к штрафам. Эту информацию URA.RU подтвердили в Дзержинском районном суде города. «Из указанных трех уголовных дел по двум делам вынесены обвинительные приговоры, в первом случае лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, во втором случае — в размере 5 тысяч рублей. По третьему уголовному делу, поступившему в суд в 2022 году, судом вынесено постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе суда. Во всех трех случаях медиков обвиняли по статье 291.2 УК РФ — «Мелкое взяточничество». В данных случаях размер взяток не превышал 10 тысяч рублей. В отдельных случаях такое преступление наказывается лишением свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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