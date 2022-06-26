Женщина разрешила малышу в коляске вдохнуть дым из устройства для курения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать, дающая своему маленькому ребенку затянуться электронной сигаретой, попала на съемку неравнодушного тюменца. Видео он разместил в группе «Тюмень Online» в социальной сети «Вконтакте».

«25 июня, Тюмень. А вы считаете это нормально?» — так подписал свой пост пользователь Black Jack, разместивший видео с курящим ребенком в социальной сети «ВКонтакте».

На ролике, снятым исподтишка, видно, как женщина сидит у коляски с маленьким ребенком. Малыш берет в рот вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU), пытается затянуться. Мать забирает приспособление, однако вскоре оно снова оказывается в руках у ребенка. При этом женщина также выдыхает дым в лицо несовершеннолетнему.

Подписчиков сообщества, в котором размещено видео, поведение тюменки возмутило. «Тупорылых хватает», — написал Ильгиз Циркуль. «Совсем с дуба рухнула?!» — недоумевает Ольга Уткина. «Да нормально. У помойки ребенка привезли воздухом подышать», — отметил Анатолий Завьялов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на видео попала женщина, ударившая своего сына ногой по спине. Вскоре мать установили и оштрафовали.