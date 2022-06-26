26 июня 2022

Один из кураторов 300-летия Перми уходит с поста

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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Уйти чиновник может уже на этой неделе Фото:

Замминистра культуры Пермского края Антон Андреев уходит с поста. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. Госслужащий был одним из кураторов строительства культурных объектов и и подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

«Замминистра культуры Пермского края Антон Андреев покидает свой пост», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Уйти чиновник может уже на текущей неделе.

По данным источников издания, замминистра не сработался с новым главой ведомства Аллой Платоновой. В пресс-службе краевого министерства культуры подтвердили уход с поста Андреева. Там отметили, что замминистра уволится в июле.

URA.RU также рассказывало, что руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков может покинуть свою должность. Некоторые источники сообщают, что вероятность отставки очень велика.

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Замминистра культуры Пермского края Антон Андреев уходит с поста. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. Госслужащий был одним из кураторов строительства культурных объектов и и подготовки к 300-летнему юбилею Перми. «Замминистра культуры Пермского края Антон Андреев покидает свой пост», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Уйти чиновник может уже на текущей неделе. По данным источников издания, замминистра не сработался с новым главой ведомства Аллой Платоновой. В пресс-службе краевого министерства культуры подтвердили уход с поста Андреева. Там отметили, что замминистра уволится в июле. URA.RU также рассказывало, что руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков может покинуть свою должность. Некоторые источники сообщают, что вероятность отставки очень велика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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