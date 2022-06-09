Куратору важнейшего проекта в Перми грозит отставка

Судьба Антона Клепикова зависит от новых кураторов юбилея Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Руководитель проектного офиса «Пермь-300», экс-вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков может оставить должность. Источники URA.RU в политэлитах региона отмечают, что вероятность такого развития событий очень велика. Решение будет принимать новый куратор юбилея, москвичка Наталья Галкина.

«Проектный офис сейчас такая структура, которая неизвестно чем занимается. Скорее всего Галкина поставит на это место понятного себе человека. Клепикова уже исключили из регионального оргкомитета», — говорит источник. И напоминает, что при ее участии уже поменялся директор АНО «Агентство новых технологий», которое занимается юбилеем. Вместе занимавшей эту должность Веры Цыпуштановой, организацию возглавила близкая к Галкиной Гульнар Гафурова.

Другой собеседник в политтусовке предполагает, что, возможно, Антону Клепикову создадут такие условия, при которых он уйдет сам. «Просто отрежут от финансирования, например, и у него не останется другого выбора. Хотя у него и зарплата неплохая, особенно учитывая реальную загруженность», — говорит источник.

Антон Клепиков сказал URA.RU, что информация об его уходе не соответствует действительности. Он продолжает работу. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что Клепиков остается руководителем проектного офиса. «Просто его работу будет координировать Наталья Галкина как замруководителя оргкомитета», — отметили в пресс-службе.

Наталья Галкина завила URA.RU, что ни о каких перестановках ей неизвестно. «Меня назначили заместителем председателя оргкомитета „Пермь-300“, председателем которого является губернатор Дмитрий Махонин. И мои намерения — работать в команде и с командой. Мы хотим сделать большую и качественную работу по аккумуляции и формированию всего массива культуры, науки, урбанистики Пермского края. Без людей, без команды это невозможно», — подчеркнула Галкина.

Проектный офис «Пермь-300» был создан в 2018 году на базе представительства Пермского края в Москве. Его возглавил депутат ЗС Илья Шулькин. Задача офиса звучала как координация всех уровней власти по подготовке к юбилею. В 2021 году Шулькина на этом посту сменил бывший вице-премьер Антон Клепиков, который не вошел в состав правительства губернатора Дмитрия Махонина.

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