Из-за ошибки ПФР свердловчанка осталась без «путинских» пособий

В Пенсионном фонде зарплату Екатерины умножили на два Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Путинские выплаты на детей

Екатеринбурженка Екатерина (имя изменено — прим. ред.) осталась без «путинских» выплат на детей от 8 до 17 лет, так как Пенсионный фонд удвоил ее доходы в своих документах. Об этом Екатерина рассказала URA.RU, пожелав не уточнять ее реальное имя.

«По закону, мне на каждого ребенка с 8 до 17 лет должны были выплатить по МРОТу, так как мой доход ниже прожиточного минимума. Спустя какое-то время, как я подала заявление, увидела, что пособия, назначенные мне, 50% от МРОТ, вместо 100%. Дозвонилась в ПФР и выяснилось, что мой доход у них указан в два раза выше.», — поделилась свердловчанка.

Она отметила, что в ПФР с такой же проблемой приходила не она одна. «Как такое возможно, что в таком госоргане возникают такие случаи, — задается вопросом Екатерина. — А если бы мне они указали, что я получаю миллион в месяц, то тоже им ничего бы не было».

По информации ПФР, выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Так, рассчитывать на пособие семья может, если ее среднедушевой доход меньше МРОТ на человека в регионе, имущество не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ПФР. На момент публикации ответа не поступило.

Выплаты на детей до восьми лет, которые утвердил президент России Владимир Путин в 2020 году, можно получить, оформив заявление на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. Также ПФР предупредили об окончании беззаявительного порядка продления «путинских» выплат на детей до трех лет.

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