В Кремле ответили на угрозы терактов с Украины

На территории РФ максимально усилены необходимые антитеррористические меры, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России предпринимаются все необходимые антитеррористические меры на фоне угроз официальных лиц Украины о предстоящих диверсиях на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они и так максимально усилены. Дополнительные меры — это прерогатива силовых ведомств», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times предупредил о том, что на территории России будут повсеместно проводиться теракты и диверсии. Отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти, глава разведки отказался.

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