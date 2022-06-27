В Кремле ответили на угрозы терактов с Украины

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
На территории РФ максимально усилены необходимые антитеррористические меры, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России предпринимаются все необходимые антитеррористические меры на фоне угроз официальных лиц Украины о предстоящих диверсиях на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они и так максимально усилены. Дополнительные меры — это прерогатива силовых ведомств», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times предупредил о том, что на территории России будут повсеместно проводиться теракты и диверсии. Отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти, глава разведки отказался.

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В России предпринимаются все необходимые антитеррористические меры на фоне угроз официальных лиц Украины о предстоящих диверсиях на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они и так максимально усилены. Дополнительные меры — это прерогатива силовых ведомств», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times предупредил о том, что на территории России будут повсеместно проводиться теракты и диверсии. Отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти, глава разведки отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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