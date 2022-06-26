Источник рассказал о причинах гибели ребенка в пермской квартире

Причиной задымления в квартире мог стать перепад напряжения в удлинителе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной смерти двухлетнего ребенка в пермской квартире мог стать перепад напряжения. По словам источника, близкого к силовым структурам, в доме один удлинитель был подключен к другому и в него было воткнуто множество электроприборов. В результате произошло задымление.

«В квартире один удлинитель был включен в другой из-за чего произошел перепад напряжения. В последний было включено сразу несколько электроприборов, в том числе телевизор, холодильник и зарядки для телефонов. Из-за перепада напряжение произошло задымление», — рассказал URA.RU источник.

Дети, находящиеся одни в доме, спали в разных комнатах. Младший ребенок спал в ближайшей комнате, он задохнулся. Старшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что в квартире в Перми двухлетний ребенок погиб от взрыва телевизора. В МЧС по Пермскому краю был отправлен запрос.