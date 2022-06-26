26 июня 2022

Источник рассказал о причинах гибели ребенка в пермской квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Причиной задымления в квартире мог стать перепад напряжения в удлинителе Фото:

Причиной смерти двухлетнего ребенка в пермской квартире мог стать перепад напряжения. По словам источника, близкого к силовым структурам, в доме один удлинитель был подключен к другому и в него было воткнуто множество электроприборов. В результате произошло задымление.

«В квартире один удлинитель был включен в другой из-за чего произошел перепад напряжения. В последний было включено сразу несколько электроприборов, в том числе телевизор, холодильник и зарядки для телефонов. Из-за перепада напряжение произошло задымление», — рассказал URA.RU источник.

Дети, находящиеся одни в доме, спали в разных комнатах. Младший ребенок спал в ближайшей комнате, он задохнулся. Старшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что в квартире в Перми двухлетний ребенок погиб от взрыва телевизора. В МЧС по Пермскому краю был отправлен запрос.

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Причиной смерти двухлетнего ребенка в пермской квартире мог стать перепад напряжения. По словам источника, близкого к силовым структурам, в доме один удлинитель был подключен к другому и в него было воткнуто множество электроприборов. В результате произошло задымление. «В квартире один удлинитель был включен в другой из-за чего произошел перепад напряжения. В последний было включено сразу несколько электроприборов, в том числе телевизор, холодильник и зарядки для телефонов. Из-за перепада напряжение произошло задымление», — рассказал URA.RU источник. Дети, находящиеся одни в доме, спали в разных комнатах. Младший ребенок спал в ближайшей комнате, он задохнулся. Старшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что в квартире в Перми двухлетний ребенок погиб от взрыва телевизора. В МЧС по Пермскому краю был отправлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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