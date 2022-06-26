Бизнесмен Евгений Городилов пожаловался в генпрокуратуру на выборы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Предприниматель Евгений Городилов написал обращение в генеральную прокуратуру РФ о том, что предстоящие осенью выборы глав и депутатов поселений Сургутского района могут являться нелегитимными. Об этом URA.RU сообщил сам бизнесмен.

«У нас есть 67-й федеральный закон, который четко прописывает требования к кандидатам, в том числе и на главу городского поселения. Если выборы всенародные, там указано — предоставляется справка о доходах самого кандидата, членов его семьи и несовершеннолетних детей, в том числе о доходах за рубежом. А дума Сургутского района в мае приняла нормативный акт, в котором вообще удалено требование о предоставлении справки о доходах у кандидатов. Но не может муниципальная дума переплюнуть федеральный закон. Поэтому я и направил жалобу в генпрокуратуру. Поскольку выборы в таком случае могут быть признаны нелегитимными», — сообщил Городилов.

В генеральную прокуратуру РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На сайте избиркома ХМАО указано, что в сентябре пройдут выборы глав поселков Белый Яр, Барсово и Федоровский. Кроме того, в Белом Яру, Федоровском и Ляминой будут избраны местные депутаты.

Ранее URA.RU сообщало, что Городилов пытается оспорить в суде еще и результаты выборов главы Сургутского района, состоявшиеся осенью 2021 года. У него есть претензии к положению о конкурсе по избранию руководителя муниципалитета. На этот пост в итоге второй раз был переизбран Андрей Трубецкой.

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