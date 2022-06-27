Отец погибшего в Перми ребенка рассказал о причине трагедии

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Алексей и Ирина Текслер в годовщину трагедии. Магнитогорск, мягкая игрушка, магнитогорск, км164
По словам мужчины, управляющая компания дома никогда не смотрела за проводкой Фото:

Отец ребенка, погибшего в квартире на окраине Перми, Иван рассказал, что считает виновными в трагедии управляющую компанию. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«[Виновата] управляющая компания. Потому что они не смотрели за проводкой никогда. Они все бездействуют. Сегодня у меня сын погиб из-за этого», — ответил мужчина на вопрос о виновнике трагедии.

Ранее в одной из квартир на окраине Перми произошло ЧП из-за которого погиб двухлетний ребенок. Еще один ребенок был госпитализирован. Изначально причиной называли взрыв телевизора. Позже источники сказали, что это произошло из-за перепада напряжения в удлинителе в доме. В УК дома отправлен запрос.

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Отец ребенка, погибшего в квартире на окраине Перми, Иван рассказал, что считает виновными в трагедии управляющую компанию. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «[Виновата] управляющая компания. Потому что они не смотрели за проводкой никогда. Они все бездействуют. Сегодня у меня сын погиб из-за этого», — ответил мужчина на вопрос о виновнике трагедии. Ранее в одной из квартир на окраине Перми произошло ЧП из-за которого погиб двухлетний ребенок. Еще один ребенок был госпитализирован. Изначально причиной называли взрыв телевизора. Позже источники сказали, что это произошло из-за перепада напряжения в удлинителе в доме. В УК дома отправлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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