Суд решил судьбу тюменки, похитившей 4-летнюю девочку

Женщину на два месяца отправили под арест (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Замира Бакиева, обвиняемая в похищении 4-летнего ребенка, на два месяца отправлена в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Тюмени Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Она обвиняется в похищение малолетнего. Бакиева будет находиться в СИЗО по 24 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее сообщало агентство, вечером 24 июня женщина обманом увела 4-летнюю девочку со двора на улице Харьковской. Ребенка она держала в своей квартире, пока туда не нагрянули силовики. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.