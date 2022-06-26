26 июня 2022
25 июня 2022

Суд решил судьбу тюменки, похитившей 4-летнюю девочку

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Женщину на два месяца отправили под арест (архивное фото) Фото:

Тюменка Замира Бакиева, обвиняемая в похищении 4-летнего ребенка, на два месяца отправлена в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Тюмени Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Она обвиняется в похищение малолетнего. Бакиева будет находиться в СИЗО по 24 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее сообщало агентство, вечером 24 июня женщина обманом увела 4-летнюю девочку со двора на улице Харьковской. Ребенка она держала в своей квартире, пока туда не нагрянули силовики. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Тюменка Замира Бакиева, обвиняемая в похищении 4-летнего ребенка, на два месяца отправлена в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Тюмени Замиры Бакиевой, 1984 года рождения. Она обвиняется в похищение малолетнего. Бакиева будет находиться в СИЗО по 24 августа», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как ранее сообщало агентство, вечером 24 июня женщина обманом увела 4-летнюю девочку со двора на улице Харьковской. Ребенка она держала в своей квартире, пока туда не нагрянули силовики. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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