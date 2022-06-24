Управление Следственного комитета по Тюменской области завело уголовное дело после похищения 4-летней девочки. Ребенка украла жительница Тюмени вечером 24 июня под предлогом сопроводить домой, сообщает СУ СК России по Тюменской области в Telegram.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени 1984 г. р. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, вчера в 22:00 женщина обманным путем с предлогом сопроводить ребенка домой, увела из многоэтажки по улице Харьковская. В своем доме злоумышленница удерживала четырехлетнюю девочку до задержания.
В данный момент устанавливаются обстоятельства преступления. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.
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Управление Следственного комитета по Тюменской области завело уголовное дело после похищения 4-летней девочки. Ребенка украла жительница Тюмени вечером 24 июня под предлогом сопроводить домой, сообщает СУ СК России по Тюменской области в Telegram. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени 1984 г. р. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего)», — говорится в сообщении. По данным следствия, вчера в 22:00 женщина обманным путем с предлогом сопроводить ребенка домой, увела из многоэтажки по улице Харьковская. В своем доме злоумышленница удерживала четырехлетнюю девочку до задержания. В данный момент устанавливаются обстоятельства преступления. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.