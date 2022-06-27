Российскому военному посмертно присвоили звание Героя

Старшему лейтенанту Александру Попову посмертно присвоили звание Героя России, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Попов пожертвовал жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации на Украине.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание героя РФ старшему лейтенанту Александру Попову (посмертно)», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Попов пожертвовал жизнью при освобождении Донбасса, чтобы удержать стратегически важный рубеж. Украинские националисты, превосходившие по численности, пытались прорвать оборонительные рубежи и вели непрерывный огонь. Попов заставил боевиков остановить наступление, но после получения подкрепления они снова пошли в атаку. Старший лейтенант дважды получил ранение, но до последнего руководил своим подразделением, передает деловое издание «Взгляд». Благодаря этому российская армия отбила атаки противника и не допустила прорыв оборонительных рубежей, сообщает Life.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан, отмечал он.
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Старшему лейтенанту Александру Попову посмертно присвоили звание Героя России, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Попов пожертвовал жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж в ходе спецоперации на Украине. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание героя РФ старшему лейтенанту Александру Попову (посмертно)», — сообщается в тексте указа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Попов пожертвовал жизнью при освобождении Донбасса, чтобы удержать стратегически важный рубеж. Украинские националисты, превосходившие по численности, пытались прорвать оборонительные рубежи и вели непрерывный огонь. Попов заставил боевиков остановить наступление, но после получения подкрепления они снова пошли в атаку. Старший лейтенант дважды получил ранение, но до последнего руководил своим подразделением, передает деловое издание «Взгляд». Благодаря этому российская армия отбила атаки противника и не допустила прорыв оборонительных рубежей, сообщает Life. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан, отмечал он.