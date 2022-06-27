Путин назначил помощника Медведева

Владимир Путин выбрал помощника зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин назначил помощника заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Пост помощника Медведева занял Михаил Михеев.
«Назначить Михеева Михаила Владимирова помощником заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — сообщается в тексте указа. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин в 2021 году менял состав Совбеза РФ. В состав совета включили представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
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