Следователи ищут тюменку, позволившую ребенку покурить

Следователи хотят проверить, в каких условиях воспитывается ребенок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи начали поиск тюменки, которую засняли в момент, когда женщина позволила своему малолетнему ребенку покурить электронную сигарету. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Тюменской области.

«На сайте одного из интернет-изданий выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление личности женщины», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Силовики намерены найти тюменку, выяснить, почему она позволила своему ребенку покурить, а также изучить условия, в которых воспитывается малолетний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее агентство писало, что момент курения сигареты ребенком в коляске попал на видео. Мать не только позволила малышу применить вейп по назначению, но и сама выдыхала дым ему в лицо.