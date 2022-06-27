За год объем банковских вкладов увеличился на 4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общий объем вкладов жителей Курганской области на первое мая 2022 года составил 69 миллиардов рублей. За год депозитный портфель увеличился на 4%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«На 1 мая 2022 года общий объем вкладов жителей Курганской области без учета средств на счетах эскроу составил 69 млрд рублей. За год депозитный портфель вырос на 4%. Объем рублевых вкладов вырос на 2,4%. Доля вкладов в национальной валюте составила 96%», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в январе—феврале динамика средств на счетах снижалась на 3,5%, однако в уже в марте жители региона вернулись к сберегательной модели.

В региональном отделении ЦБ отмечают, что в Курганской области вклады остаются одним из самых востребованных финансовых продуктов. «Рост объема вкладов объясняется довольно высокими процентными ставками: весной банки подняли их вслед за повышением ключевой ставки Банка России. И в итоге в некоторых случаях они превышали 20% годовых. Кроме того, для зауральцев вклад в банке остается понятным и проверенным способом сохранения и приумножения накоплений», — рассказала замуправляющего Отделением Курган Банка России Ирина Бухарова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на начало прошлого года объем банковских вкладов в Курганской области превысил 67 млрд рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Вклады в иностранной валюте составили всего около 6% накоплений.

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