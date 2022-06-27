В Пермском крае выпадет снег

Из-за арктического вторжения возможно выпадение снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во вторник 28 июня в Пермском крае ожидаются осадки в виде снежной крупы. Из-за мощного арктического вторжения, температура в крае резко понизится, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Температура на изобарической поверхности 850 гПа до -2…-5?, чего не было даже в 2020 г. В такой воздушной массе вероятны осадки в виде снежной крупы», — сообщается на сайте центра. Ночью в крае темпартура воздуха упадет до +2, +7 градусов, а днем повысится до +6, +10 градусов.

В среду арктическое вторжение в регион закончится и воздух днем нагреется до +15, + 20 градусов. Это будет самый теплый день на рабочей неделе. В четверг начнется новое арктическое вторжение уже с северо-востока. Температура воздуха составит +10, +12 (в центральных и южных районах до +13, +16 градусов). После аномального холода в пятничную ночь (от +1 до +6) ожидается потепление до +13, +18 градусов.