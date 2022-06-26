26 июня 2022

В ХМАО перестали работать переводы через «СберБанк Онлайн». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
При переводе платеж долго обрабатывается, а затем появляется сообщение об ошибке Фото:

В ХМАО пользователи сервиса «СберБанк Онлайн» столкнулись с проблемой во время перевода денежных средств. Сначала платеж не проходит, а затем сервис выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU.

«Выполняется. Статус перевода изменится, когда перевод будет обработан», — говорится в приложении СберБанк Онлайн. Однако через полчаса пользователь получает уведомление о том, что операция не выполнена.

В пресс-службе Сбербанка URA.RU не смогли назвать причину сбоя. Там сообщили, что сервис работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Сургута возмутилась тем, что не смогла купить валюту по курсу, указанному в приложении Сбербанка. По словам местной жительницы, банк продает доллар на 12 рублей дороже установленного ими же обменного курса.

Изначально платеж не проходит, а затем сервис выдает ошибку
Фото:

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В ХМАО пользователи сервиса «СберБанк Онлайн» столкнулись с проблемой во время перевода денежных средств. Сначала платеж не проходит, а затем сервис выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. «Выполняется. Статус перевода изменится, когда перевод будет обработан», — говорится в приложении СберБанк Онлайн. Однако через полчаса пользователь получает уведомление о том, что операция не выполнена. В пресс-службе Сбербанка URA.RU не смогли назвать причину сбоя. Там сообщили, что сервис работает в штатном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Сургута возмутилась тем, что не смогла купить валюту по курсу, указанному в приложении Сбербанка. По словам местной жительницы, банк продает доллар на 12 рублей дороже установленного ими же обменного курса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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