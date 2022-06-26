При переводе платеж долго обрабатывается, а затем появляется сообщение об ошибке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО пользователи сервиса «СберБанк Онлайн» столкнулись с проблемой во время перевода денежных средств. Сначала платеж не проходит, а затем сервис выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU.

«Выполняется. Статус перевода изменится, когда перевод будет обработан», — говорится в приложении СберБанк Онлайн. Однако через полчаса пользователь получает уведомление о том, что операция не выполнена.

В пресс-службе Сбербанка URA.RU не смогли назвать причину сбоя. Там сообщили, что сервис работает в штатном режиме.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Сургута возмутилась тем, что не смогла купить валюту по курсу, указанному в приложении Сбербанка. По словам местной жительницы, банк продает доллар на 12 рублей дороже установленного ими же обменного курса.

Изначально платеж не проходит, а затем сервис выдает ошибку Фото: скриншоты из приложения СберБанк Онлайн