В Тюмени и окрестностях можно добыть как хищников, так и мирную рыбу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во Всемирный день рыболовства URA.RU проштудировало соцсети и послушало советы бывалых рыбаков, чтобы подготовить для наших читателей список лучших мест для ловли. Куда наведаться за щукой и где поймать самых отменных карасей — в нашей инфографике.

Основными местами для ловли хищников и мирной рыбы тюменцы называют Тавду, Туру и четыре озера в окрестностях областной столицы. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.

Чтобы было проще запомнить список самых рыбных мест, URA.RU подготовило инфографику. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Фото: telegram-канал «Темы Тюмени»

Богатый улов тюменца на Старице Тавды Фото: Сергей Колмаков, «ВКонтакте»

В Туре рыбакам везет поймать и сомов Фото: Рифат Магжанов, «ВКонтакте»

Трофейный улов рыбак поймал на Андреевском озере Фото: Андрей Бояркин, «ВКонтакте»