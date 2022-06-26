26 июня 2022

Тюменцы назвали места для лучшей рыбалки. Инфографика, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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6 мая, начало масочного режима в Тюмени. 06.05.2020 Тюмень., рыбаки, лето, река тура, водоем, рыбалка
В Тюмени и окрестностях можно добыть как хищников, так и мирную рыбу Фото:

Во Всемирный день рыболовства URA.RU проштудировало соцсети и послушало советы бывалых рыбаков, чтобы подготовить для наших читателей список лучших мест для ловли. Куда наведаться за щукой и где поймать самых отменных карасей — в нашей инфографике.

Основными местами для ловли хищников и мирной рыбы тюменцы называют Тавду, Туру и четыре озера в окрестностях областной столицы. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.

Чтобы было проще запомнить список самых рыбных мест, URA.RU подготовило инфографику. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Фото:
Богатый улов тюменца на Старице Тавды
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В Туре рыбакам везет поймать и сомов
Фото:
Трофейный улов рыбак поймал на Андреевском озере
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Во Всемирный день рыболовства URA.RU проштудировало соцсети и послушало советы бывалых рыбаков, чтобы подготовить для наших читателей список лучших мест для ловли. Куда наведаться за щукой и где поймать самых отменных карасей — в нашей инфографике. Основными местами для ловли хищников и мирной рыбы тюменцы называют Тавду, Туру и четыре озера в окрестностях областной столицы. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва. Чтобы было проще запомнить список самых рыбных мест, URA.RU подготовило инфографику. Сохраняйте, чтобы не потерять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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