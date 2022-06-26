В Тюмени и окрестностях можно добыть как хищников, так и мирную рыбу
Во Всемирный день рыболовства URA.RU проштудировало соцсети и послушало советы бывалых рыбаков, чтобы подготовить для наших читателей список лучших мест для ловли. Куда наведаться за щукой и где поймать самых отменных карасей — в нашей инфографике.
Основными местами для ловли хищников и мирной рыбы тюменцы называют Тавду, Туру и четыре озера в окрестностях областной столицы. В них водятся щука, окунь, лещ, язь, караси, карпы, ротан и плотва.
Чтобы было проще запомнить список самых рыбных мест, URA.RU подготовило инфографику. Сохраняйте, чтобы не потерять.
Богатый улов тюменца на Старице Тавды
В Туре рыбакам везет поймать и сомов
Трофейный улов рыбак поймал на Андреевском озере
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