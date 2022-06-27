Из России выслали восемь греческих дипломатов

Восемь греческих дипломатов признаны в России persona non grata и должны покинуть страну в течение восьми дней. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, размещенном на сайте министерства.
Высылка греческих дипработников стала ответной мерой на «конфронтационный курс греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции persona non grata», говорится в заявлении. Нота вручена послу Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.
«Это прямые последствия недружественных действий, инициированных властями Греции. В случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию», — говорится в заявлении МИД РФ.
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