Из России выслали восемь греческих дипломатов

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Санторини. Греция, флаг греции
В МИД РФ заявили о недружественных действиях Греции Фото:

Восемь греческих дипломатов признаны в России persona non grata и должны покинуть страну в течение восьми дней. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

Высылка греческих дипработников стала ответной мерой на «конфронтационный курс греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции persona non grata», говорится в заявлении. Нота вручена послу Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.

«Это прямые последствия недружественных действий, инициированных властями Греции. В случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию», — говорится в заявлении МИД РФ.

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Восемь греческих дипломатов признаны в России persona non grata и должны покинуть страну в течение восьми дней. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, размещенном на сайте министерства. Высылка греческих дипработников стала ответной мерой на «конфронтационный курс греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции persona non grata», говорится в заявлении. Нота вручена послу Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика. «Это прямые последствия недружественных действий, инициированных властями Греции. В случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию», — говорится в заявлении МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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