Курганцы соберут деньги на памятник Виктору Цою

В Кургане пройдет благотворительный концерт памяти Виктора Цоя в ЦПКиО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане проведут благотворительный концерт, посвященный 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Все желающие смогут сделать пожертвование на создание памятника рок-звезде, купив условный билет. Об этом сообщает автор проекта «Квартирник 45» Роман Можельский в соцсети «ВКонтакте».

«Во многих городах России и СНГ есть мемориалы Виктора Цоя. Я искренне считаю, что таковой должен быть и в Кургане! Помимо празднования дня рождения легенды отечественной музыки, будет организован сбор средств на создание места Памяти Цоя в Кургане», — написал Можельский в группе «Квартирник 45». Имена авторов благотворительных взносов от 1000 рублей и названия причастных организаций планируют увековечить на мемориальной доске монумента.

Мероприятие, посвященное юбилею Виктора Цоя, пройдет в Кургане 21 июня в ЦПКиО. В рамках него с большим сольным концертом выступит трибьют-бэнд «Братья LUMIERE». Коллектив исполнит знаменитые песни музыканта и группы «Кино».

Ранее URA.RU писало о том, что обещанные курганцам памятник Цою и фестиваль песни отменяются. С таким заявлением после увольнения из Курганской филармонии выступал автор проекта «Квартирник 45» Роман Можельский.