На трассе Курган-Половинное в ДТП с КАМАЗом погибли люди

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганской трассе в сторону села Половинное КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП погибли три человека. Об этом говорится в официальном аккаунте в соцсетях УМВД России по Курганской области.

«Сегодня, 27 июня, на 23 километре автодороги Курган-Половинное произошло столкновение КАМАЗа и автомобиля Nissan. В результате столкновения водитель легкового авто и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — передает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, водитель 1961 года рождения на автомобиле КАМАЗ с полуприцепом осуществлял движение в сторону села Половинное. Водитель автомобиля Nissan двигался со стороны села Каширино в сторону автодороги. На нерегулируемом перекрестке произошло столкновение. «На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Кетовского района», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская сотрудница полиции из Куртамышского района Курганской области 2 года скрывала ДТП с пострадавшим. Женщина на служебной машине сбила мужчину, который в результате ДТП сломал ногу. Виновница происшествия подкупила пострадавшего, чтобы он не рассказывал об истинной причине травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на трассе Курган-Половинное Пресс-служба УМВД России по Курганской области