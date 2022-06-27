Скончался прославленный футболист из Екатеринбурга

В честь Евгения Сесюнина названа трибуна «СКБ-Банк Арены» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший полузащитник ФК «Уралмаш» (ныне ФК «Урал»), заслуженный мастер спорта СССР Евгений Сесюнин скончался в возрасте 79 лет. Информацию о его кончине подтвердили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

«На 80 году умер уральский футболист и тренер, мастер спорта СССР, Евгений Зиновьевич Сесюнин. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Сесюнина. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении на официальном сайте ФК «Урал».

Сесюнин начинал путь игрока в 1950-1960-х годах. Первым его клубом стал «Металлург» из Каменска-Уральского, затем молодой полузащитник играл в челябинском «Локомотиве» и московском «Динамо», а в 1962-м присоединился к «Уралмашу». На протяжении 1960-х годов Сесюнин провел за клуб почти 300 матчей и забил 42 гола, став звездой и легендой команды.

В 1968 году футболисту присвоили звание мастера спорта СССР. Позднее, завершив карьеру, Сесюнин работал тренером «Уралмаша». В 2017 году в его честь назвали трибуну екатеринбургского стадиона «СКБ-Банк Арена», который является резервным для ФК «Урал».