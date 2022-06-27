Экс-глава МИД Латвии: ЕС дал сигнал, чтобы «забрать» Калининград

27 июня 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

В Латвии считают, что Европа дала РФ сигнал по Калининграду Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград. Об этом заявил экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24. «Это [ограничение транзита в Калининградскую область] первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда… бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал Гулбис в эфире TV24, передает РИА «Новости». По его словам, западные политики стали «слишком мягкими» по сравнению с бывшим президентом США Рональдом Рейганом и бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем. Лидер США Джо Байден должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за начала спецоперации на Украине с заявлением, что у РФ заберут Калининград, считает Гулбис. Ранее в Литве решили ограничить транзит с Калининградской областью. В России назвали это неприемлемым и пообещали ответить. Ранее Литва и Еврокомиссия договорились об основных принципах транзита в Калининград. Недружественные действия стран Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ограничение транзита санкционных товаров в Калининград является сигналом для России со стороны Евросоюза и НАТО о готовности «забрать» Калининград. Об этом заявил экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24. «Это [ограничение транзита в Калининградскую область] первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда… бывшей столицы Восточной Пруссии, от России. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал Гулбис в эфире TV24, передает РИА «Новости». По его словам, западные политики стали «слишком мягкими» по сравнению с бывшим президентом США Рональдом Рейганом и бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем. Лидер США Джо Байден должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за начала спецоперации на Украине с заявлением, что у РФ заберут Калининград, считает Гулбис. Ранее в Литве решили ограничить транзит с Калининградской областью. В России назвали это неприемлемым и пообещали ответить. Ранее Литва и Еврокомиссия договорились об основных принципах транзита в Калининград. Недружественные действия стран Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине.