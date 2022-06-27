Литва и Еврокомиссия договорились о транзите в Калининград

Литва и Еврокомиссия обозначили базовые положения для транзита грузов в Калининград Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. По словам старшего советника главы Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, встреча прошла в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — цитирует его «Интерфакс». Однако Будрис не стал раскрывать, какие именно положения были согласованы.

Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Они нарушили ряд международных обязательств, начав блокаду Калининграда, после чего Россия начала обсуждать ответные меры.