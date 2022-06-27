Литва и Еврокомиссия договорились о транзите в Калининград

На консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. По словам старшего советника главы Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, встреча прошла в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — цитирует его «Интерфакс». Однако Будрис не стал раскрывать, какие именно положения были согласованы.
Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Они нарушили ряд международных обязательств, начав блокаду Калининграда, после чего Россия начала обсуждать ответные меры.
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На консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. По словам старшего советника главы Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, встреча прошла в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций. «Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — цитирует его «Интерфакс». Однако Будрис не стал раскрывать, какие именно положения были согласованы. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Они нарушили ряд международных обязательств, начав блокаду Калининграда, после чего Россия начала обсуждать ответные меры.