Путин разрешил жителям ДНР поменять водительские права автоматом

28 июня 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Гражданам ДНР и ЛНР заменят водительские права на российские без экзаменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Водительские удостоверения граждан ДНР и ЛНР заменят на российские в упрощенном порядке, без экзаменов. Об этом сообщает пресс-центр МВД России, ссылаясь на поручение президента России Владимира Путина. «В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика (ДНР) готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера». По его словам, у республики «огромный потенциал». Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передавали ранее. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Водительские удостоверения граждан ДНР и ЛНР заменят на российские в упрощенном порядке, без экзаменов. Об этом сообщает пресс-центр МВД России, ссылаясь на поручение президента России Владимира Путина. «В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика (ДНР) готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера». По его словам, у республики «огромный потенциал». Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передавали ранее.