Пушилин заявил, что ДНР готова вступить в состав России

Донецкая Народная Республика (ДНР) готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера», у республики «огромный потенциал». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«У Донецкой народной республики огромный потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России, как равные партнеры, которым есть, что предложить», — сказал Пушилин в рамках второго этапа XXVII Конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия», передает издание Daily Storm.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщалось ранее.
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