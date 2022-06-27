Пушилин заявил, что ДНР готова вступить в состав России

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
У республики «есть что предложить» РФ, считает Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Донецкая Народная Республика (ДНР) готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера», у республики «огромный потенциал». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«У Донецкой народной республики огромный потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России, как равные партнеры, которым есть, что предложить», — сказал Пушилин в рамках второго этапа XXVII Конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия», передает издание Daily Storm.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщалось ранее.

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Донецкая Народная Республика (ДНР) готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера», у республики «огромный потенциал». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «У Донецкой народной республики огромный потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России, как равные партнеры, которым есть, что предложить», — сказал Пушилин в рамках второго этапа XXVII Конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия», передает издание Daily Storm. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года после проведения совещания членов Совбеза РФ. Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание, на котором собравшиеся пришли к единогласному мнению. О признании Путина просили депутаты Госдумы, а также главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, сообщалось ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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