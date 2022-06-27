Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу.
Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу.
Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com
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Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу. Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу. Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com