Свердловский росгвардеец спас краснокнижного вальдшнепа. Видео

28 июня 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Старший сержант заметил птенца на трассе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу. Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу. Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу. Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу. Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com