27 июня 2022

Свердловский росгвардеец спас краснокнижного вальдшнепа. Видео

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Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Старший сержант заметил птенца на трассе (архивное фото) Фото:

Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу.

Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу.

Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com

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Старший сержант транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области спас маленького птенца вальдшнепа на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Спецназовец заметил у кромки трассы маленького птенца. Росгвардеец не мог оставить его в беде. Он хотел вернуть птичку в гнездо, но не нашел его, хотя осмотрел ближайшие деревья», — говорится в сообщении. Сейчас птенец под присмотром орнитологов, его жизни ничего не угрожает. Птенца скоро вернут в живую природу. Вальдшнеп — перелетная птица, являющаяся ярким представителем семейства бекасовых. Птица ведет скрытный, ночной образ жизни. Из-за того, что долгое время вальдшнепы были объектом спортивной охоты — сейчас находятся на грани исчезновения. Вид охраняется и занесен в Красную книгу. Видео: «Росгвардия. Уральский округ», vk.com
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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