В Госдуме поддержали инициативу отменить налог при продаже жилья. Условие

28 июня 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

В РФ хотят отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России хотят отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей, если взамен приобретается новое жилье. Такое обращение направлено в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина крупной риелторской компанией. Инициативу поддержали в Госдуме РФ. «В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье», — такое обращение в адрес Правительства РФ направила федеральная компания «Этажи», сообщают «Известия». Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов считает, что данная мера окажет позитивное влияние как на вторичный, так и на первичный рынок жилья. По его мнению инициатива будет способствовать расширению круга людей, которые стремятся к улучшению жилищных условий. Он полагает, что потенциально спрос может вырасти на 10%. «Также целесообразно сократить до трех лет срок, в течение которого взимается НДФЛ», — добавил он. Директор по аналитике и ценообразованию «Интеко» Полина Балашова отметила, что на региональных рынках такая инициатива вызовет дополнительную стимуляцию спроса на жилье, так как цены на квартиры не так велики, как, например в Москве. «У клиентов будет больше возможностей собрать необходимую сумму на первоначальный взнос», — считает она. Другой эксперт уверен, что эта мера позволит бороться с порочной практикой сделок, в том случае, если цена квартиры занижается до одного миллиона рублей, «чтобы не платить НДФЛ», — сказал специалист тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Ранее сообщалось, что самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Такую инициативу готовы поддержать в Госдуме РФ. Сейчас таким правом могут воспользоваться только бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России хотят отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей, если взамен приобретается новое жилье. Такое обращение направлено в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина крупной риелторской компанией. Инициативу поддержали в Госдуме РФ. «В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье», — такое обращение в адрес Правительства РФ направила федеральная компания «Этажи», сообщают «Известия». Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов считает, что данная мера окажет позитивное влияние как на вторичный, так и на первичный рынок жилья. По его мнению инициатива будет способствовать расширению круга людей, которые стремятся к улучшению жилищных условий. Он полагает, что потенциально спрос может вырасти на 10%. «Также целесообразно сократить до трех лет срок, в течение которого взимается НДФЛ», — добавил он. Директор по аналитике и ценообразованию «Интеко» Полина Балашова отметила, что на региональных рынках такая инициатива вызовет дополнительную стимуляцию спроса на жилье, так как цены на квартиры не так велики, как, например в Москве. «У клиентов будет больше возможностей собрать необходимую сумму на первоначальный взнос», — считает она. Другой эксперт уверен, что эта мера позволит бороться с порочной практикой сделок, в том случае, если цена квартиры занижается до одного миллиона рублей, «чтобы не платить НДФЛ», — сказал специалист тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Ранее сообщалось, что самозанятым предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Такую инициативу готовы поддержать в Госдуме РФ. Сейчас таким правом могут воспользоваться только бизнесмены, если у них имеется налогооблагаемый доход, по ставке — 13%.