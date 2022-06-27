В ЯНАО медики забыли про права инвалидов

Прокурор через суд обязал компанию устранить нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU

Медицинская компания из Надыма ООО «Фирма «Ямальская трассовая медсанчасть» не оборудовала свои помещения для нужд инвалидов. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что уборные комнаты общего пользования не обеспечивают посещение для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, санитарно-бытовые помещения для посещения инвалидов с креслами-колясками отсутствуют. Кроме того, при входе в здание необходимая информация, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует», — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление генеральному директору организации, а также обратился с иском в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности обеспечить доступность для инвалидов. Судья удовлетворил требования прокурора.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Фирма «Ямальская трассовая медсанчасть». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) отказала в выдаче реабилитационного сертификата на сумму 500 тысяч рублей ребенку инвалиду. Причиной отказа стало, по мнению мэрии, отсутствие факта подтверждения постоянного проживания на территории региона в течение 5 лет до дня рождения ребенка.