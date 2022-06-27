27 июня 2022

Дожди и холода задержатся в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Холодные ночи и дожди затянутся в Челябинской области на 29 и 30 июня Фото:

Дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Днем вторника, 28 июня и ночью 29 июня в Челябинской области ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. При этом в ночь на среду температура воздуха опустится до плюс 2 градусов. Днем 29 июня и на протяжении всего четверга, 30 июня погода не изменится: небо будет закрыто облаками, будут идти кратковременные дожди», — пояснили в ЦГМС.

Воздух при этом постепенно начнет прогреваться. Если днем 29 июня термометры не покажут больше 12-17 градусов, то 30 июня потеплеет до 17-22 градусов. Ветер будет достаточно сильным: до 15 метров в секунду в среду и до 10 метров в секунду в четверг.

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Дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «Днем вторника, 28 июня и ночью 29 июня в Челябинской области ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. При этом в ночь на среду температура воздуха опустится до плюс 2 градусов. Днем 29 июня и на протяжении всего четверга, 30 июня погода не изменится: небо будет закрыто облаками, будут идти кратковременные дожди», — пояснили в ЦГМС. Воздух при этом постепенно начнет прогреваться. Если днем 29 июня термометры не покажут больше 12-17 градусов, то 30 июня потеплеет до 17-22 градусов. Ветер будет достаточно сильным: до 15 метров в секунду в среду и до 10 метров в секунду в четверг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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