В Свердловской области запускают уникальный проект «Кампус» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области будет создан уникальный для России проект поддержки студентов. В рамках программы, получившей название «Кампус», талантливым учащимся, которым не хватило бюджетных мест, оплатят их образование в вузе. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

Презентуя парламенту новую задумку, глава региона подчеркнул, что считает Свердловскую область «идеальным местом для получения высшего образования», а Екатеринбург «студенческой столицей России». «Здесь есть все, чтобы запустить новый региональный проект поддержки студенчества. Предварительное его название — „Кампус“», — раскрыл Куйвашев на заседании.

Программа предусматривает помощь студентам по нескольким направлением. Ключевое — предоставление образовательного кредита с рассрочкой на 10 лет. Как пояснил URA.RU сам Куйвашев, для этого в регионе будет создан специальный фонд, в который будут вкладываться как областные власти, так и бизнес, меценаты. Заработает фонд уже с 1 января 2023 года. «Возврат кредита будет начинаться только на следующий год после окончания [обучения]. Это даст возможность ребятам по различным обстоятельствам — малообеспеченные, неблагополучные семьи, попавшие в трудную ситуацию — получить образование, привнести в нашу экономику вклад», — уточнил губернатор.

Также «Кампус» будет давать студентам льготы при покупке разных товаров, а также скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах. Другой важный пункт проекта — студентам начнут компенсировать часть затрат за съем арендного жилья. Сейчас, по словам Куйвашева, власти выясняют у каждого вуза, какой дефицит мест есть в общежитиях: «Исходя из этого дефицита будем выходить на какие-то цифры». Кроме того, благодаря «Кампусу» планируется поднять студенческие стипендии. «Мы планируем увеличить стипендии за счет средств областного бюджета и фонда, о котором я говорил», — уточнил URA.RU Куйвашев.

Проект «Екатеринбург — студенческая столица России» стал основным для предвыборной программы Куйвашева, которому в сентябре предстоят выборы. В середине июня губернатор объявил, что в ближайшие пять лет Екатеринбург должен стать главным городом страны для студентов. И анонсировал большую программу поддержки учащихся, которую пообещал вывести на федеральный уровень.

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