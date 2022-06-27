Курганские чиновники придумали новые выплаты для бюджетников

Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина предложила новые награды для бюджетников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области появятся новые награды с денежными поощрениями для работников из сферы здравоохранения, образования и культуры. Законопроект приняли депутаты Курганской областной думы в двух чтениях, передает корреспондент URA.RU.

«Законопроектом предлагается учредить новые награды Курганской области. Это звания почетный работник образования Курганской области, почетный работник здравоохранения Курганской области, почетный работник культуры Курганской области. Учреждение указанных наград направлено на материальное и моральное стимулирование педагогических, медицинских работников, работников организаций культуры, повышения престижа этих профессий, а также признания заслуг перед Курганской областью», — сказала заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина депутатам.

Кокорина отметила, что расходы на реализацию закона будут предусмотрены в областном бюджете. Кроме того, постановлением правительства региона будет установлена форма удостоверений, описание нагрудных знаков, а также размер единовременного денежного поощрения для удостоенных званий лиц.